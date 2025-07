Für die Wissenschaft sind sechs Testpersonen mächtig ins Schwitzen gekommen.

Sie hatten einen Anzug an, mit dem sie aufgeheizt und abgekühlt werden konnten. Außerdem noch Heizdecken drüber. Zwei Stunden lang wurden sie dann immer wieder aufgewärmt und abgekühlt. Das Ziel dabei: Schweiß bei der Entstehung beobachten.

Im Journal of the Royal Society Interface schreiben Forschende, dass Schweiß nicht in einzelnen Tropfen frei wird. Es ist eher ein Ganzkörper-Film, der gleichzeitig aus den Schweißporen austritt. Verdunstet der Schweiß, dann bleibt eine Salzschicht zurück. Dadurch wird es leichter wieder neu zu schwitzen, wenn es nochmal wärmer wird. Dann schwitzt man nämlich schneller.

Die Forschenden meinen außerdem, dass ein dünner Schweißfilm besser verdunstet als einzelne Tropfen und so den Körper besser kühlen kann.