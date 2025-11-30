In der Schweiz stehen heute mehrere Volksabstimmungen an.

Es geht um eine Dienstpflicht für alle - junge Männer und Frauen. Zum Beispiel im Militär, im Katastrophenschutz oder in den Bereichen Bildung, Gesundheit oder Soziales. Erstmal würde das nur für Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger gelten, später wird noch festgelegt, ob auch Menschen ohne Schweizer Pass den Bürgerdienst leisten müssen. Bisher gibt es in der Schweiz nur eine Wehrpflicht für Männer oder Zivildienst. Frauen können sich freiwillig melden.

Außerdem stimmen die Schweizer darüber ab, ob sehr hohe Erbschaften und Schenkungen ab 50 Millionen Franken mit fünfzig Prozent besteuert werden. Das Geld würde für den Kampf gegen den Klimawandel verwendet.