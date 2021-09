Auch die Schweiz bekommt jetzt die Ehe für alle.

Laut dem Sender SRF hat bei einer Volksabstimmung eine deutliche Mehrheit der Menschen dafür gestimmt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wird. Das Parlament und die Regierung unterstützen die Pläne, nach denen homosexuelle Paare zivil heiraten oder ihre schon eingetragenen Partnerschaften in eine Ehe umwandeln können. In den meisten westeuropäischen Ländern gibt es schon die Ehe für alle - so auch in Deutschland.

Eigentlich hätte sie auch in der Schweiz schon eingeführt werden sollen. Die Schweizerische Volkspartei und konservative Gruppen sind aber dagegen und haben daher eine Volksabstimmung gefordert.