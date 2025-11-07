In der Schweiz gibt es jetzt eine sogenannte Tierklappe.

Da können Leute Kaninchen und andere Nagetiere anonym abgeben, wenn sie sich nicht mehr um sie kümmern können. Die "Klappe" ist eine große Holzbox, mit Ventilator und Kamera - sie steht an einem Waldrand in der Nähe von Bern. Wenn jemand ein Tier reinsetzt, werden Tierschützer alarmiert, die holen es innerhalb einer Stunde ab. Die Gründerin sagt, wer nicht zum Tierheim gehen will, setze sein Tier so oder so aus - die Klappe gebe den Tieren eine Chance.

Andere Tierschützer widersprechen und argumentieren, dass solche anonymen Boxen dazu führen, dass mehr Leute ihre nicht mehr gewollten Haustiere abgeben. In Deutschland gab es 2021 zum Beispiel ähnliche Boxen bei einem Tierheim in Niedersachsen. Die wurden nach einem Jahr dicht gemacht, weil von überall Leute kamen, die die Abgabegebühr vermeiden oder gefährliche Hunde loswerden wollten.

In der Schweizer Box wurden in den ersten fünf Tagen nach dem Aufstellen erstmal keine Tiere gefunden.