Die Gletscher in der Schweiz sind in zwei Jahren so stark geschrumpft wie vorher mal in drei Jahrzehnten.

Eine Kommission der Schweizer Akademie der Naturwissenschaften zitiert Studien, nach denen die Gletscher dieses und letztes Jahr um 10 Prozent zurückgegangen sind. Das ist genauso viel, wie die Gletscher in den 30 Jahren bis 1990 an Eis verloren haben. Die Gründe für die enorme Gletscherschmelze im Moment sind demzufolge, dass der letzte Winter schneearm und der Sommer besonders warm war. Die Schweizerische Kommission für Kryosphärenbeobachtung spricht vom zweiten Extremjahr für Gletscher in Folge. Einige Gletscherzungen seien zerfallen, kleinere Gletscher ganz verschwunden. Auch in Höhen über 3000 Metern habe es Schneeschmelzen von mehreren Metern gegeben.