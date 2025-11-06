Sie gehören zum Sound der Berge wie Kuhglocken und Alphörner: Das Jodeln, das seit Jahrhunderten durch die Alpen hallt.

Allein in der Schweiz sind heute mindestens 12.000 Jodler und Jodlerinnen aktiv. Damit das so bleibt, versucht die Schweizer Regierung, das Jodeln in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco aufnehmen zu lassen.

Anfangs bestand das Jodeln aus Gesängen nur mit Vokalen, also ohne Worte - dem so genannten Naturjodeln: Es gab Melodien, aber keinen Text. Heute gibt es dagegen auch Strophen und einen Refrain. Moderne Fans sagen deshalb, dass das Jodeln mehr ist als der Hirtenruf von einst, der von Männern in Hosenträgern und mit Filzhut intoniert wurde. Heute ist es eine beliebte Form des Gesangs. Die Hochschule Luzern bietet sogar einen Masterabschluss im Jodeln an. Durch die Gesangstechnik unterscheide es sich auch vom Jodeln in Deutschland, Österreich und Italien.

Mitte Dezember trifft das Unesco-Komitee für das immaterielle Kulturerbe eine Entscheidung. Die Kulturerbe-Liste soll das öffentliche Bewusstsein für Kunst, Handwerk, Rituale, Wissen und Traditionen schärfen, die über Generationen hinweg weitergegeben werden.