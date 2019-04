Das Kanton Genf in der Schweiz will aber erstmal Belege sehen, dass 5G auch nicht gesundheitsschädlich ist. Das Kantonsparlament hat mit deutlicher Mehrheit für einen Stopp des 5G-Netzausbaus gestimmt. Es werden jetzt erstmal auch keine Antennen mehr dafür aufgebaut.

Die Sorge der Genfer Abgeordneten: Dass die elektromagnetischen Wellen der 5G-Technologie Menschen und Tiere schädigen könnten. Die Kantonsregierung von Genf soll jetzt von der Weltgesundheitsorganisation Studien zur Gesundheitsgefahr verlangen.

Die Schweizer Zentralregierung will bis Mitte dieses Jahres Empfehlungen zum Thema Mobilfunk und Strahlung rausgeben. Der größte Schweizer Mobilfunkanbieter, Swisscom, versuchte, zu beruhigen. Ein Sprecher sagte, die 5G-Frequenzen, die am Anfang genutzt werden sollen, seien vergleichbar mit den bekannten 3G und 4G Frequenzen. Die Strahlung sei also ähnlich ungefährlich.