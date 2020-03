Serien oder Filme streamen und Online-Spiele zocken: Damit könnte es in der Schweiz bald erst mal vorbei sein. Seit in dem Land wegen der Corona-Pandemie immer mehr Menschen zu Hause sind, ist das Netz total überlastet.

Die Netzbetreiber sagen, dass die Programme für das Homeoffice nicht das Problem sind. Für sie sind Streamingdienste und Online-Spiele an der Überlastung Schuld. Regierung und Telefonfirmen haben sich darauf verständigt, notfalls nicht versorgungsrelevante Dienste einzuschränken oder ganz zu blockieren, wenn sie die Netzstabilität gefährden. So sollen die Ressourcen für die wichtigen Dienste freigehalten werden.

Auch über das Mobilfunknetz gab es laut Netzbetreibern rund dreimal so viele Anrufe wie sonst. Noch letzte Woche hatten sich die Netzbetreiber in der Schweiz zuversichtlich gezeigt, dass das Internet stabil bleibt.

Deutsche Anbieter sehen sich gerüstet

Die Betreiber in Deutschland sehen sich für eine deutlich höhere Auslastung ihrer Netze in der Coronavirus-Krise gut gerüstet. Zum Beispiel von der Deutschen Telekom heißt es, aus jetziger Sicht werde zu keiner Situation führen, in der die Netzkapazitäten an ihre Grenzen geraten. Telekom, Vodafone und Telefonica haben in ihren Netzen in den letzten Tagen festgestellt, dass mehr Daten genutzt und auch mehr telefoniert wurde als sonst.