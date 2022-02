In der Schweiz haben die Menschen eine Initiative abgelehnt, mit der Affen sozusagen Grundrechte bekommen sollten.

Mit über 75 Prozent Nein-Stimmen scheiterte die sogenannten Primaten-Initiative im Schweizer Kanton Basel-Stadt. In einem juristischen Experiment hatte eine Denkfabrik gefordert, dass Affen Grundrechte bekommen und somit etwa keine Tierversuche mehr erlaubt wären. Bürgerliche Parteien, Leute aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der Basler Zoo setzten sich aber durch. Die Initiatoren hatten gehofft, dass Basel ein Vorbild werden könnte, dem andere dann folgen würden.

Menschen, die den Plan kritisch sahen, hatten unter anderem gefragt, warum Primaten gegenüber anderen Tierarten rechtlich bessergestellt werden sollten, etwa gegenüber ebenfalls intelligenten Schweinen.

Ja zum Verbot von Tabakwerbung

In einer weiteren Abstimmung ging es um ein weitgehendes Tabak-Werbeverbot. Laut ersten Ergebnissen wird das wohl eine Mehrheit bekommen. In der Schweiz ist anders als in vielen anderen Ländern Tabakwerbung bislang erlaubt, nur im Fernsehen und Radio nicht. Die Regierung war dafür, dass das so bleibt. Die Volksinitiative will dagegen, dass Werbung für Tabakprodukte überall dort verboten wird, wo sie für Kinder und Jugendliche sie sehen, etwa auf Plakaten, in Kinos oder im Internet.

Ebenfalls wohl abgelehnt: Ein Medienpaket der Regierung, mit staatlichen Subventionen für Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien