In der Schweiz gilt bald ein neues Gesetz, dass es Leuten verbietet, im öffentlichen Raum ihr Gesicht zu verhüllen.

Das gab der Schweizer Bundesrat bekannt. Das Gesetz - auch als Burka-Verbot bekannt - geht auf eine Volksabstimmung aus dem Jahr 2021 zurück und soll ab Januar in Kraft treten. Eine Gruppe hatte sich dafür eingesetzt, die auch schon 2009 ein Verbot neuer Minarette in der Schweiz organisiert hatte.

Schweizer Medien berichten, dass es bei dem Verbot aber nicht nur um religiöse Gesichtsschleier geht, sondern etwa auch um Hooligans oder gewalttätige Demonstrierende, die sich vermummen. Wer das macht, muss mit einer Geldstrafe von umgerechnet bis zu 1000 Euro rechnen.

Es gibt aber auch Ausnahmen - zum Beispiel in diplomatischen und konsularischen Räumlichkeiten. Auch in Gotteshäusern und anderen heiligen Stätten ist es ok, das Gesicht zu verhüllen - und auch aus Gründen der Gesundheit, wegen des Wetters oder wenn es um bestimmte Bräuche geht.