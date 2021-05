Blitze können zerstörerische Kräfte entwickeln und ihre Bahn ist normalerweise unberechenbar.

Ein internationales Forschungsteam will in der Schweiz aber demnächst versuchen, Blitze in eine vorgegebene Bahn zu lenken - mit einer Art Laserkanone. Die letzten Komponenten des in Deutschland entwickelten Geräts werden diese Woche zur Wetterstation auf dem Säntis gebracht, einem 2500-Meter-Gipfel in der Ostschweiz. Dort schlagen jährlich mehrere hundert Blitze ein.

Forschende hatten schon in Experimenten gezeigt, dass es möglich ist, die Luft per Laser so zu verändern, dass eine elektrische Entladung eine vorgegebene Bahn nimmt. Bei einem tatsächlichen Gewitter könnte ein Blitz so von gefährdeten Gebäuden oder Flughäfen weggeleitet werden - zum Beispiel in Richtung eines herkömmlichen Blitzableiters. Eine andere Möglichkeit könnte sein, Blitze direkt in den Wolken auszulösen, so dass sie überhaupt nicht einschlagen. Am Säntis sollen die ersten Gewitterwolken im kommenden Monat mit dem Laser beschossen werden.

Das Projekt "Laser Lightning Rod" wird von der EU gefördert.