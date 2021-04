Jodeln ist nicht gleich Jodeln. Und der Jodel-Stil hängt davon ab, in welcher Region gejodelt wird.

Ein Musikwissenschaftler und eine Informatikerin haben verschiedene Stile in der Schweiz wissenschaftlich untersucht - mithilfe eines Algorithmus. Der hat ausgewertet, ob sich die Melodien von Jodel-Notenblättern unterscheiden. Die Notenblätter stammten aus den Jodel-Hochburgen des Landes, Zentralschweiz und Nordostschweiz. Der Algorithmus zeigte, dass die unterschiedlichen Regionen tatsächlich eigene Jodel-Stile haben. Rhythmus, Tonart und Tonlänge waren unterschiedlich.

Innerhalb einer Region war das nicht so deutlich, aber im Vergleich mit Regionen weiter weg gab es große Unterschiede. Zum Beispiel wird in der Zentralschweiz öfter eine Oktave gejodelt als in der Nordostschweiz. Und auch der Rhythmus ist anders.

Die Forschenden sagen: Über diese Unterschiede wird in der Schweiz oft geredet, aber sie seien noch nie so systematisch untersucht worden.