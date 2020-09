Vom eigenen Sexualtrieb bedroht

Wildkatzen in der Schweiz sind vom Aussterben bedroht - und Schuld ist offenbar ihr Sexualtrieb.

Der führt nämlich dazu, dass sich die Wildkatzen zu häufig mit Hauskatzen paaren. Forschende der Unis in Genf, Zürich und Oxford gehen deshalb davon aus, dass die Europäische Wildkatze in der Schweiz ausstirbt - in zwei bis dreihundert Jahren.

In einer Studie zeigen sie: Wildkatzen und Hauskatzen können fortpflanzungsfähigen Nachwuchs zu zeugen. Und das tun sie auch in bis zu zehn Prozent der Fälle, wenn sie zusammentreffen. Allerdings vermischt sich der Genpool dadurch immer mehr, sodass beide Arten am Ende früher oder später nicht mehr unterscheidbar sind.

In der Schweiz leben nur noch einige hundert Wildkatzen - aber mehr als eine Million Hauskatzen. Die Forschenden sagen, die Wildkatze hätte nur dann eine Perspektive als eigene Art, wenn sämtliche weibliche Hauskatzen in waldnahen Gebieten sterilisiert würden.