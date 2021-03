Es ist eine wichtige Frage für die Planung von längeren Missionen ins Weltall: Wie lassen sich die negativen Effekte der Schwerelosigkeit auf den Menschen abfedern?

Ein Forschungsteam hat sich einen Aspekt genauer angeschaut: die kognitive Leistungsfähigkeit. Dazu wurde auf der Erde Schwerelosigkeit simuliert. Die Testpersonen mussten wochenlang in einem Spezialbett liegen, wobei der Kopf tiefer als der Rest des Körpers lag. Parallel mussten sie kognitive Tests machen.

Kurze Ausflüge in die Schwerkraft helfen nicht

Besonders schlecht wirkte sich die "Schwerelosigkeit" auf die Fähigkeit aus, Emotionen bei anderen richtig zu erkennen. Das ließ sich auch nicht verbessern, indem die Testpersonen zwischendurch kurze Ausflüge in die "Schwerkraft" machen durften - konkret waren es ein paar Minuten in einer Zentrifuge, mit der sich an Bord eines Raumschiffs künstliche Schwerkraft erzeugen ließe.

Die Forschenden schreiben im Fachjournal Frontiers in Physiology, dass sie an dem Problem weiter dranbleiben und auch andere Einflussfaktoren überprüfen wollen. Denn für den langen Flug zum Mars wäre es wichtig, dass alle an Bord eines Raumschiffes klar erkennen, wie es den anderen geht.