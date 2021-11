Bei einem Flug ins All werden Menschen durchschnittlich fünfeinhalb Zentimeter größer - weil sich die Bandscheiben ausdehnen.

Wenn die Raumfahrenden dann wieder zur Erde zurückkommen, schrumpfen sie wieder auf Normalgröße zurück. Wie die Weltraummedizinerin Bergita Ganse der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist das nicht die einzige Veränderung. Normalerweise zieht die Schwerkraft das Wasser in die Beine, aber in der Schwerelosigkeit wandert es weiter nach oben - so pinkeln Astronauten in den ersten 24 Stunden im All 1,5 Liter Wasser aus, und bekommen auch noch ein sehr dickes Gesicht. Ein anderes Problem ist der Muskelabbau - dagegen gibt es zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation ISS täglich zweieinhalb Stunden Training.

Weltraummedizinerin Ganse hofft für Fortschritte bei ihrer Disziplin auch auf Raumtouristen - weil da zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auch ältere und nicht so fitte Leute ins All fliegen.