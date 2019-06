Proteine sind aus verschiedenen Aminosäuren zusammengesetzt. Und die Moleküle in den Aminosäuren schwingen. Die Schwingungen sind allerdings in einem extrem hohen Frequenzbereich, den Menschen nicht wahrnehmen können. Die MIT-Forscher haben das Spektrum so verschoben, dass es zu hören ist und es in Musik übersetzt. Sie klingt ein bisschen wie Elektrosound der ersten Stunde.

Das Ganze soll nicht nur eine Spielerei sein. Denn selbst Supercomputer haben Schwierigkeiten, die Strukturen hinter Proteinen zu entschlüsseln. Die Forscher hoffen, vielleicht über das Prinzip einer Tonleiter das System durchblicken zu können. Immerhin war es schon mithilfe von Computerprogrammen möglich, mit den Aminosäurenklängen neue Proteine zu komponieren.

Hier ist die kostenpflichtige Studie zu den Klängen der Proteine.