Ein US-Forschungsteam sagt dazu: Spinnen sind in ihrem Netz umgeben von vibrierenden Fäden. Die Tiere können ihnen zufolge nicht gut sehen - aber sie nehmen die Welt durch Erschütterungen wahr. Zum Beispiel, wenn der Wind ihr Netz bewegt oder sich eine Fliege darin verfangen hat.

Wir können diese Vibrationen nicht hören - deshalb haben die Forschenden sie freundlicherweise hörbar gemacht. Auf einer Tagung der Amerikanischen Chemie-Gesellschaft haben sie vorgestellt, wie sie die Struktur eines Spinnennetzes in Musik umgewandelt haben. Dazu haben sie ein natürliches Spinnennetz mit einem Laser gescannt und am Computer nachgebaut. Aus den Schwingungen der Fäden haben sie am Computer Töne werden lassen. Als nächsten Schritt will das Team prüfen, ob es das Verhalten von Spinnen beeinflussen kann, indem es ihnen die "Musik" ihrer eigenen Netze vorspielt, etwa wie ein Insekt darin zappelt.