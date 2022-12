Wann schlafen wir eigentlich im Schnitt am kürzesten in unserem Leben?

Eine weltweite Befragung über die Spiele-App Sea Hero Quest hat neue Antworten darauf. Mehr als 700.000 Menschen aus über 60 Ländern sind in der Spiele-App, die ursprünglich für die Demenz-Forschung entwickelt worden ist, zu ihrem Schlafverhalten gefragt worden. Und da kam heraus, dass wir am wenigsten schlafen von Anfang 30 bis Anfang 50.

Warum das so ist, können die Forschenden nur vermuten, vielleicht weil dann oft Kinder großgezogen werden oder weil die Arbeit besonders viel Zeit kostet. Im Schnitt schlafen die Befragten sieben Stunden lang. Die jüngsten Befragten, also junge Erwachsene, schliefen am längsten, dann wurde der Schlaf weniger bis ungefähr zum 33. Lebensjahr, hielt sich dann auf niedrigem Niveau, um dann mit 53 Jahren wieder anzusteigen. Das traf auf Männer und Frauen zu, überall auf der Welt, und unabhängig vom Bildungs-Grad.

In osteuropäischen Ländern schliefen die Befragten aber durchweg etwa 20 bis 40 Minuten länger, in südostasiatischen Ländern wie Indonesien oder Malaysia schliefen sie kürzer. Befragte in Deutschland lagen leicht über dem Durchschnitt und kamen im Schnitt auf etwas mehr als sieben Stunden Schlaf.