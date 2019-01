Der Konzern hat angekündigt, 500 Millionen Dollar zu investieren, damit am Hauptsitz in der Nähe von Seattle in den USA neuer bezahlbarer Wohnraum entstehen kann. 25 Millionen Dollar davon sollen an die Obdachlosenhilfe gehen, der Rest sind Kredite. Einige davon sollen besonders niedrige Zinsen haben. Sie sind für Immobilien-Entwickler gedacht, die neue Wohnungen bauen sollen.

In Seattle und Umgebung haben sich die Mieten in den letzten acht Jahren fast verdoppelt. An dieser Entwicklung ist Microsoft nicht ganz unschuldig. Weil der Konzern in der Nähe der Stadt seinen Firmensitz hat, sind viele gut bezahlte IT-Experten in die Stadt gekommen. Auch Amazon hat in Seattle seinen Hauptsitz und zieht viele Menschen in die Region, was man ebenfalls an den Mieten spürt.