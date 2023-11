Werden Rohstoffe am Meeresboden abgebaut, werden dadurch feine Sedimente aufgewirbelt. Die können sich bis zu hunderte Kilometer ausbreiten und nicht nur Tiere direkt am Meeresboden, sondern auch in der Tiefsee beeinträchtigen.

In der Tiefsee ist üblicherweise wenig Sediment zu finden, die Tiere sind entsprechend nicht daran gewöhnt. In den Experimenten eines deutschen Forschungsteams unter der Leitung von Forschenden des GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel mit Helmquallen bestätigte sich, dass sie entsprechend gestresst auf das Sediment reagierten. Weil Partikel an ihnen haften blieben, produzierten die Quallen etwa mehr Schleim. Das kostet sie viel Energie. Um das zu kompensieren, müssten sie mehr essen - Nahrung ist in der Tiefsee aber immer knapp. Verhungern die Tiere dort, hätte das weitreichende Folgen: Die Bewohner in diesen Meerestiefen sind das Hauptnahrungsmittel für viele Fische, Tintenfische und Meeressäuger. Tiefseebergbau ist nicht international reguliert Die Forschenden hoffen, dass ihre Erkenntnisse berücksichtigt werden und Strategien entwickelt werden, die Umweltschäden durch Tiefseebergbau so gering wie möglich zu halten. Bisher ist der Tiefseebergbau nicht reguliert. Gespräche dazu gingen im Sommer ohne verbindliche Entscheidungen zu Ende. Bei der Sitzung des Rats der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) vereinbarten die 36 Mitgliedstaaten lediglich das Ziel, im Jahr 2025 ein Regelwerk zu verabschieden. Viele Länder haben sich noch nicht klar zum Tiefseebergbau positioniert. Die USA sind kein ISA-Mitgliedstaat. China hat signalisiert, auf Tiefseebergbau setzen zu wollen. Der Pazifikstaat Nauru hatte vor einiger Zeit angekündigt, mit dem kanadischen Konzern The Metals Company Manganknollen auf dem Meeresboden in 4000 bis 6000 Metern Tiefe abbauen zu wollen. Solche uralten Zusammenschlüsse enthalten Rohstoffe wie Mangan, Kobalt, Kupfer und Nickel, die etwa zur Herstellung von Batterien für Elektroautos verwendet werden könnten.