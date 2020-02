Das Privatunternehmen Ocean Infinity will jetzt mit einer ganzen Flotte an unbemannten Roboter-Schiffen an den Start gehen. Wie die BBC berichtet, soll der Heimathafen die britische Stadt Southampton sein. Die Schiffe sollen von dort aus gesteuert werden. Sie sollen Pipelines und Ozeankabel überprüfen. Außerdem sollen sie Ladung bis zu 60 Tonnen aufnehmen können und damit zum Beispiel als Lieferservice für Ölplattformen fungieren. Der BBC zufolge wird genau wie im Straßenverkehr auch in der Schifffahrt mittlerweile diskutiert, welche Folgen es hat, wenn zusätzlich zu den eh schon stark befahrenen Seewegen auch noch unbemannte Boote unterwegs sind.

Die Roboter-Schiffe könnten aber auch der Wissenschafts-Community helfen. Deren Ziel ist es, den Meeresboden bis 2030 komplett zu vermessen. Es fehlen aber noch bis zu 80 Prozent, die entweder bisher gar nicht erfasst oder nur mit alter Technik vermessen wurden. Unbemannte Schiffe mit entsprechender Technik ausgestattet, könnten eine Lösung sein.