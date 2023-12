Weibliche Seeleute sind in Deutschland nach wie vor eine Minderheit.

Ein großer Versicherungsverbund der Branche hat Zahlen von Ende September veröffentlicht. Da gab es in Deutschland knapp 8-tausend Angestellte auf Handelsschiffen und in der Hochseefischerei. Der weibliche Anteil lag bei unter sieben Prozent. In den letzten Jahren waren es weniger als sechs Prozent. Eine Tendenz lässt sich deswegen nicht erkennen.

Laut dem Versicherungsverbund arbeiten die meisten Frauen auf See im Gastrobereich - zum Beispiel in der Küche oder als Bedienung. Der Frauenanteil dort ist in den letzten Jahren aber deutlich gesunken.

In den höheren Dienstgraden ist der weibliche Anteil weiter unter dem von Frauen in der Seefahrt insgesamt. Ende September gab es weniger als vier Prozent Kapitäninnen und Offizierinnen.

[Anmerkung der Redaktion: Die Zahlen sind nicht öffentlich einsehbar, sondern wurden Medien individuell zur Verfügung gestellt. Wären sie öffentlich, hätten wir sie hier verlinkt.]