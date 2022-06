Forschende der Uni Western Australia haben sie entdeckt und genauer untersucht. Der Rekord kommt nicht durch die Höhe der Pflanze zustande, sondern dadurch, dass sie sich so weit ausdehnt: Sie bedeckt eine Fläche von ungefähr 200 Quadratkilometern. Das heißt, sie ist doppelt so groß wie die Nordseeinsel Sylt. Das Seegras gilt laut den Forschenden als eine einzige Pflanze, weil sich die Halme permanent geklont haben. Die Berechnungen zeigen, dass die Pflanze ungefähr 4500 Jahre alt sein könnte. Sie konnte sich seitdem wohl so stark ausbreiten, weil sie in einem recht ungestörten Gebiet liegt.

Der bisherige Rekordhalter für die größte Klon-Pflanze der Welt war eine andere Seegras-Fläche und zwar im Mittelmeer.