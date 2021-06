Dieser Zusammenhang ist für viele Seen in der gemäßigten Klimazone ein wachsendes Problem. Das zeigt eine Studie aus den USA. Darin haben Forschende Wasserproben aus Seen der gemäßigten Klimazone seit den 1940er Jahren verglichen. In der gemäßigten Klimazone liegt auch Deutschland.

Sauerstoffgehalt nimmt schneller ab als in den Ozeanen

Die Forschenden schreiben, seit 1980 habe der Sauerstoffgehalt beim Oberflächenwasser in Seen um 5,5 Prozent abgenommen, in tieferen Wasserschichten sogar um mehr als 18 Prozent. Das sei ein größerer Sauerstoff-Verlust als in den Ozeanen und eine Bedrohung der Artenvielfalt. Seen machten zwar nur etwa 3 Prozent der Erdoberfläche aus, seien aber der Lebensraum für einen viel größeren Anteil an Tier- und Pflanzenarten. Ohne genug Sauerstoff im Wasser könnten die nicht überleben.

Paradoxerweise stießen die Forscher in einigen Seen auch auf einen umgekehrten Trend: Nämlich steigende Sauerstoff-Werte bei steigender Wassertemperatur. Das sei aber kein gutes Zeichen, sondern ein Hinweis auf zu viele Nährstoffe im Wasser - zum Beispiel durch Dünger aus der Landwirtschaft. Die führten dann zu einer Algenblüte. Die bringe zwar mehr Sauerstoff, aber auch Giftstoffe ins Wasser.