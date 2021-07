Bei den Seepferdchen kriegen die Männchen die Kinder - und das hat anscheindend mit dem Immunsystem zu tun.

Eine Forscherin vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel hat nach eigenen Angaben festgestellt, dass bei Seepferdchen und manchen Seenadeln, bei denen auch die Männchen schwanger werden, einige Gene fehlen oder inaktiv sind - und die hängen mit dem Immunsystem zusammen. Das ergibt ihr zufolge insofern Sinn, als diese Gene das Embryo als Eindringling angreifen würden, wenn sie aktiv wären.

Trotzdem ist das auch seltsam, weil diese Immunsystem-Gene auch helfen, Mikroben abzuwehren - und davon gibt es in der Umgebung, in der Seepferdchen leben, viele. Da ihr Immunsystem dennoch intakt zu sein scheint, sind diese speziellen Gene also vielleicht doch nicht so entscheidend für ein funktionierendes Immunsystem wie bisher angenommen. Das genauer zu untersuchen könnte der Wissenschaftlerin zufolge helfen, neue Therapiemöglichkeiten für Immunerkrankungen zu finden.

Sie hat ihre Ergebnisse auf einer Tagung in China vorgestellt. Eine Veröffentlichung in einem Fachjournal steht noch aus.