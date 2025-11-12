Bei Seepferdchen sind die Geschlechterrollen vertauscht. Denn die Männchen tragen den Nachwuchs aus - und zwar in ihrer Bruttasche.

Das Weibchen legt die Eier dort rein, da werden sie dann befruchtet und bis zur Geburt versorgt. Ein Forschungsteam beschreibt jetzt im Fachjournal Nature Ecology & Evolution die Grundlagen dieser männlichen Schwangerschaft.

Sie schreiben: Die Entwicklung der Embryonen läuft ohne typisch weibliche Hormone ab. Stattdessen spielen männliche Sexualhormone eine zentrale Rolle. Sie sorgen dafür, dass sich die Brusttasche bildet - die quasi die Rolle von Plazenta und Uterus bei weiblichen Säugetieren übernimmt. Und auch bei der Immunabwehr gibt es eine Überraschung: Den Seepferdchen-Papas fehlt eigentlich ein Schlüssel-Gen, dass bei Muttertieren dafür sorgt, dass sie den Embryo nicht abstoßen. Aber auch hier regeln das offenbar die männlichen Sexualhormone, vermutet das Forschungsteam.