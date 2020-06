Mit diesen Riesenflügeln können die weißen Seevögel superlange gleiten und dabei im Meer nach Beute suchen. Aber wenn sie wieder von der Meeresoberfläche losfliegen wollen, kosten die großen Flügel auch sehr viel Energie. Deshalb sind Wanderalbatrosse besonders abhängig davon, wie stark gerade der Wind weht. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Journal of Animal Ecology.

Die Forschenden haben sieben Jahre lang per GPS das Flugverhalten von mehr als 300 Wanderalbatrosse im Südpolarmeer beobachtet. Dabei zeigte sich, dass Vögel erst warten, dass der Wind wieder auffrischt, bevor sie versuchen von der Meeresoberfläche abzuheben. Dadurch können sie dann Energie sparen. Männchen warten auf stärkere Winde als Weibchen, weil sie im Schnitt 20 Prozent größer sind. Die Forschenden warnen: Durch den Klimawandel ändern sich auch die Windverhältnisse - in manchen Gegenden werden sie schwächer, in anderen stärker - und dadurch könnte das Leben der Wanderalbatrosse beeinträchtigt werden.