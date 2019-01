Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Endstation ist die tansanische Insel Sansibar, wo das Schiff am 6. Februar ankommen soll. Mit dem Projekt wollen Umweltschützer auf das Plastikmüll-Problem hinweisen. Projektleiter Dipesh Pabari sagt, die Flipflopi sei ein Symbol dafür, dass Plastik kein Einweg-Produkt zum Wegwerfen ist. Schließlich könne man aus Plastikmüll etwas so Großartiges wie ein seetüchtiges Boot bauen. Für die Flipflopi wurden zehn Tonnen Plastikmüll an Stränden und in Städten in Kenia gesammelt.

Das Ganze ging als Freiwilligen-Projekt mit Spenden los, später schaltete sich aber das Uno-Umweltprogramm ein und gab Geld. Projektleiter Pabari plant schon eine weitere Expedition: Dann soll es mit einem doppelt so großen Boot nach Südafrika gehen.