Forschende aus Polen wollten wissen, ob manche Menschen besonders anfällig für Binge-Watching sind - und woran das liegen könnte.

Sie haben mehr als 600 Menschen zwischen 18 und 30 Jahren befragt, die alle gesagt hatten, dass sie mehr als eine Folge einer Serie am Stück schauen. Die meisten schauten zwischen zwei und fünf Folgen am Stück, 20 Prozent der Befragten schauten sechs bis 20 Folgen am Stück. Die Forschenden sagen, dass das wohl zum Teil daran liegt, dass diese Menschen weniger Impulskontrolle haben. Aber der Hauptgrund hat laut ihnen eher nichts mit persönlichen Eigenschaften zu tun, sondern einfach damit, dass die Menschen Bingen als Mittel sehen, um unterhalten zu werden - also quasi gegen Langeweile.

Die Forschenden sagen: Bingen kann negative Folgen haben - es kann zum Beispiel dazu führen, ungesund zu essen oder weniger mit anderen Menschen zu unternehmen. Sie sagen, Streaming-Anbieter sollten es ein bisschen unbequemer machen, die nächste Folge zu schauen. Also entweder weniger spannende Cliffhanger in die Folgen einbauen oder die Episoden nicht ganz so schnell und nicht automatisch hintereinander abspielen. Bei einigen Streaming-Anbietern können die Nutzenden das automatische Abspielen der nächsten Folge auch selbst ausstellen.