Leute mit Hunden behaupten oft, ihr Tier verstehe praktisch jedes Wort.

Ein Team von Forschenden hat deshalb die Genius Dog Challenge ins Leben gerufen - unter anderem, um mehr darüber rauszufinden, wie viele Wörter Hunde lernen können und wie sie denken. In einem neuen Wettbewerb traten besonders schlaue Hunde jetzt wieder gegeneinander an. Sie sollten ein bestimmtes Spielzeug holen, nachdem Herrchen oder Frauchen ihnen den Namen des Dings gesagt hatten. Zum Vergleich nahmen auch normale Familienhunde teil.

Um herauszufinden, ob die Hunde sich dabei eher auf ihre Augen oder ihre Nase verlassen, wurde dabei zum Teil das Licht ausgemacht. Die Hunde mussten also auch im Dunkeln ein bestimmtes Spielzeug aus verschiedenen auswählen. Das klappte auch - allerdings langsamer, als wenn das Licht an war. Daraus schließt das Team, dass die Hunde sich vor allem an das Aussehen ihres Spielzeugs erinnern, sich aber auch vom Geruch leiten lassen.

Die Studie ist in der Fachzeitschrift Animal Cognition veröffentlicht worden.