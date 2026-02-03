Jahrelang war ein Mann komplett blind, weil sein Sehnerv schwer geschädigt war. Unumkehrbar, war die Diagnose.

Allerdings: Nach einer Studie mit Hirnstimulation kann er jetzt überraschend und dauerhaft wieder sehen. Über den Fall in Spanien berichtet das Fachmagazin Brain Communications.

Ursprünglich sollte bei der Studie ein Implantat im Gehirn des Blinden nur künstliche Lichtpunkte erzeugen. Schon nach der OP konnte der Mann aber auch echte Schatten und Bewegungen wahrnehmen. Sogar als das Implantat entfernt wurde, blieb die Sehkraft erhalten - so gut, dass er auch wieder Formen und Buchstaben erkennen konnte.

Trainung und Stimulation

Die Forschenden vermuten, dass intensives Training und elektrische Stimulation die eingeschlafenen Nervenbahnen im Gehirn reaktiviert haben. Sie sagen, dass der Fall außergewöhnlich ist - und wahrscheinlich extrem individuell.

Trotzdem könnten die Ergebnisse helfen, neue therapeutische Ansätze zu finden, für Menschen die schlecht oder gar nicht mehr sehen können.