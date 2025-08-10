Der Fluss Seine in Paris war irgendwann kein guter Ort mehr für die Tiere. Wegen der hohen Belastung mit Bakterien waren mehrere Fischarten teils über Jahrzehnte verschwunden.



Bei der jährlichen Fischzählung haben die Fachleute jetzt unter anderem wieder Hechte in der Seine entdeckt. Über seine Rückkehr freuen sie sich besonders. Die Fachleute sagen: "Geht es dem Hecht gut, geht es auch vielen anderen Fischarten gut." Sie werten das auch als weiteres Zeichen, dass die Wasserqualität der Seine wieder deutlich besser geworden ist.



Bis vor einigen Jahren hatten noch um die 20.000 Pariser Haushalte ihr Abwasser direkt in den Fluss geleitet. Von vielen Menschen wurde die Seine deshalb auch "Toilette von Paris" genannt. In den letzten Jahren hat die Stadt rund 1,5 Milliarden Euro investiert, um den Fluss sauberer zu bekommen. Seit diesem Sommer kann man in der Seine auch wieder baden.