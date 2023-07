In Paris sollen Menschen künftig wieder im Fluss Seine schwimmen können.

Die Stadt hat gesagt, dass sie bis 2025 drei Badestellen einrichten will - eine davon in der Nähe des Eiffelturms. Die Stellen sollen einen Steg bekommen - und Umkleiden und Duschen.

Offiziell ist das Schwimmen in der Seine seit genau 100 Jahren verboten - wegen der schlechten Wasserqualität. Bis Anfang der 1960er Jahre gingen aber trotzdem immer wieder Menschen dort schwimmen.

Seit 2016 haben die Behörden schon 1,4 Milliarden Euro ausgegeben, um die Seine wieder sauber zu bekommen. Anlass sind die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris. Einige Schwimmwettkämpfe sollen in dem Fluss stattfinden. Um ihn zu reinigen, sollen zum Beispiel 23.000 Wohnungen an die Kanalisation angeschlossen werden. Bisher leiten die ihr Abwasser noch ungereinigt in die Seine.