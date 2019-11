Aber was machen wir dann die ganze Zeit? Dazu hat sich ein Forschungsteam unter kanadischer Führung Gedanken gemacht. Ihre Antwort: Spielen. Sie haben drei verschiedene Spiele entwickelt. In Killerball muss man mit einem Controller Bälle fangen und werfen. Die Bälle werden in der Frontscheibe eingeblendet, sodass man weiter die Straße im Blick behalten kann. Extra-Punkte gibt's, wenn man ein Auto auf der Gegenfahrbahn trifft, natürlich nur virtuell. In der Billard-Variante können die Bälle an mehreren Autos abprallen, um ihr Ziel zu erreichen. Und im dritten Spiel kann man sein Auto virtuell pimpen, zum Beispiel mit Augen, Hüten und Flügeln.

Wenn gerade in Autos in der Nähe andere Spieler unterwegs sind, kann man auch mit denen zusammen spielen. In ersten Tests funktionierte es nach Angaben der Entwickler gut, dass die Spieler auch umschalten konnten, wenn sie doch mal eine kurze Strecke selbst fahren sollten.