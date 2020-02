Daran arbeitet das Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie in Oldenburg. Es experimentiert an einer neuen Technologie, mit der Autos hören sollen, zum Beispiel wenn ein Rettungswagen von hinten kommt. Bisher funktionieren die autonomen Fahrzeuge vor allem, in dem sie quasi sehen, mit Radar und Kameras. Doch sie könnten in Zukunft auch akustische Signale verarbeiten. Zu der Technik gehören Mikrofone die unter schwarzen Hauben als Ohren außen am Auto angebracht werden könnten. Algorithmen auf Basis einer Künstlichen Intelligenz könnten Störgeräusche herausfiltern und relevante Geräusche auswerten. Das Auto könnte dann, wenn ein Krankenwagen kommt, zum Beispiel an die Seite fahren, um eine Rettungsgasse zu bilden.