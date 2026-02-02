Der Vortrag ist vorbei, oder die wichtige Nachricht ist verschickt - und wir grübeln hinterher noch ewig darüber, ob wir alles richtig gemacht haben.

Ein Team der Uni Kopenhagen und vom University College London wollte wissen, was passiert, wenn Menschen viel Zeit damit verbringen, über eine Entscheidung nachzudenken. Hilft diese Reflexion? Oder führt das nur zu mehr Selbstzweifeln? Die Daten von knapp 1500 Menschen zeigten Folgendes: Wer eher unsicher ist, den macht das Grübeln und Durchdenken hinterher noch unsicherer. Selbst dann, wenn diese Personen eigentlich alles richtig gemacht haben.

Bei Frauen half das Nachdenken aber. Sie merkten dann eher, dass alles gut lief, und hatten beim nächsten Mal mehr Selbstbewusstsein. Die Forschenden sagen: Wenn du eine Frau bist, denke ruhig hinterher über Ereignisse nach. Wenn du ein ängstlicher Typ bist, dann grübele lieber nicht so viel. Wenn du ängstlich bist und eine Frau, dann musst du beides testen und schauen, was für dich besser ist.