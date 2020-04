Dann ab in den Garten! Das raten zumindest Forschende aus England. Sie haben mehr als 80 Kleingärtnerinnen und -gärtner aus London befragt, wie sie ihren Körper wahrnehmen - also unter anderem, wie zufrieden sie mit ihm und seinen Funktionen sind und wie stolz sie allgemein auf ihren Körper sind. Ergebnis: Die Kleingärtner hatten im Schnitt eine deutlich positivere Selbstwahrnehmung als eine Kontrollgruppe aus Nicht-Gärtnern. Je mehr Zeit sie in ihren Kleingärten verbrachten, desto zufriedener waren sie auch mit ihren Körpern.

Schon länger ist bekannt, dass sich Natur positiv auf die Gesundheit auswirkt, körperlich und psychisch. Die neue Studie zeigt laut den Forschenden, dass davon auch Menschen mitten in der Stadt profitieren können, wo es nicht so viel Grün gibt. Auch kleine Gartenbereiche könnten schon helfen.