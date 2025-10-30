Menschen denken oft von sich, dass sie intelligenter und fähiger sind als der Durchschnitt.

Diese Selbstüberschätzung ist normalerweise besonders stark bei denen ausgeprägt, die eigentlich WENIGER wissen. Heißt: Gerade Menschen mit geringer Kompetenz überschätzen sich eher. Wenn es um KI geht, ist das aber wohl umgekehrt. Eine neue Studie zeigt erst mal: Auch wer KI nutzt, überschätzt sich. Aber: Besonders diejenigen, die sich besonders gut mit KI auskennen, überschätzen sich am stärksten.

Schwächen von KI nicht ausblenden

Die Forschenden sagen: Eigentlich müssten ja gerade diese Menschen wissen, welche Schwächen Künstliche Intelligenz hat. Sie sagen auch, dass KI uns kaum zum Nachdenken und zum Hinterfragen anregt. Als Lösung schlagen sie vor, dass Chatbots uns fragen könnten, ob wir erklären können, wie sie zu ihrer Antwort gekommen sind.