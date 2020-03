Im Fachmagazin PNAS haben Forschende die Ergebnisse ihrer Beobachtungsstudie vorgestellt. Sie wollten wissen, warum der Mensch evolutionär betrachtet zwar darauf bedacht ist, Energie zu sparen, ihm aber Sitzen schadet. Dafür haben sie das Volk der Hadza in Tansania mit Geräten ausgestattet, die die Muskelaktivität messen. Die Hadza sind traditionell Jäger und Sammler und leben heute noch so, wie Menschen früher gelebt haben.

Im Knien und Hocken bleiben Muskeln aktiv

Die Aufzeichnungen zeigten, dass die Hadza körperlich zwar sehr aktiv sind, sich aber auch viel ausruhen - etwa neun bis zehn Stunden am Tag. Damit entspannen sie sich genauso viel wie Menschen in den USA oder Europa. Allerdings sitzen sie dafür nicht auf Stühlen, sie knien oder hocken. Und genau das scheint entscheidend zu sein. In diesen Positionen sind die Muskeln immer ein bisschen aktiv. Wir dagegen benutzen unsere Muskeln nur zum hinsetzen und wieder aufstehen. Alternative Sitzmöglichkeiten - etwa Hocker, bei denen wir die Muskeln leicht anspannen müssen - könnten möglicherweise helfen.