In einem Zoo in den USA ist eine extrem seltene Giraffe geboren worden - sie hat keine Flecken.

Stattdessen hat das weibliche Kalb ein einfarbig braunes Fell. Es kam Ende Juli in einem kleinen Zoo im US-Bundesstaat Tennessee auf die Welt und gehört zu den Netzgiraffen. Der private Tierpark gibt an, dass es die letzte Giraffe ohne Muster in den 70ern in Japan gegeben habe.