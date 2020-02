"Senk ju vor träwelling wis Deutsche Bahn" - über solche Ansagen machen wir uns gerne mal lustig. Aber ist unsere eigene Aussprache wirklich so viel besser?

Möglicherweise nicht. Eine kleine Studie eines Forschungsteams aus Deutschland und Malta weist darauf hin, dass Menschen beim Lernen einer Fremdsprache dazu neigen, sich selbst zu überschätzen.



Im Versuch mussten 24 Teilnehmende 60 einfache englische Sätze einsprechen. Zum Beispiel "They heard a funny noise". Einige Wochen später wurden den Teilnehmenden dann einzelne Sätze von sich und drei anderen vorgespielt. Sie sollten dann die Aussprache mit Hilfe einer Schulnote bewerten. Damit niemand sich selbst erkannte, wurden die Aufnahmen verfremdet.



Ergebnis: In allen Fällen haben die Teilnehmenden ihre eigene Aussprache am besten bewertet. Und zwar offenbar, obwohl sie ihre eigene Stimme nicht mehr erkannt haben. Das liegt laut Forschungsteam möglicherweise daran, dass man vertraute Akzente einfacher versteht und als angenehmer empfindet, und damit auch den eigenen.