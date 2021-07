In Südkoreas Hauptstadt Soul läuft gerade in Fitness-Studios alles etwas langsamer.

Grund sind Corona-Beschränkungen. Denn schnelle Musik ist verboten. Die neuen Regeln zum Infektionsschutz in der Stadt verbieten Gruppentraining mit Musik mit mehr als 120 Schlägen pro Minute. Außerdem dürfen die Laufbänder in den Fitnessstudios nicht schneller sein als sechs Kilometer pro Stunde. Die Behörden sagen, dass sie damit verhindern wollen, dass die Sportlerinnen und Sportler zu heftig atmen und schwitzen und so das Coronavirus leichter weiterverbreiten.

In den sozialen Netzwerken gab es viel Kritik an den neuen Regeln - unter anderem daran, dass zum Beispiel "Gangnam Style" vom südkoreanischen Rapper Psy in Fitnessstudios jetzt erstmal nicht mehr gespielt werden darf, weil es zu schnell ist.

In Südkorea sind in der letzten Zeit die Corona-Infektionszahlen wieder gestiegen - auf mehr als 1000 Fälle pro Tag. International ist das zwar vergleichsweise niedrig. In Südkorea ist es aber die höchste Ansteckungsrate seit Beginn der Pandemie.