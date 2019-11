"The Devil Next Door" - ist eine Netflix-Serie über Konzentrationslager, die dem Streamingdienst Ärger aus Polen einbringt.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat persönlich einen Beschwerde-Brief verfasst. Er sieht massive Fehler, die für Polen schädlich seien. Morawiecki begründet das so: Eine Landkarte, die in der Serie gezeigt wird, ist historisch falsch. Es werde der Einruck vermittelt, Polen sei für Konzentrationslager und die Verbrechen dort verantwortlich.



Die polnische Regierung achtet streng darauf, dass beispielsweise deutsche KZs aus der Nazizeit auf heute polnischem Gebiet nicht als "polnisch" bezeichnet werden. Dafür gibt es extra ein Gesetz, dass das verbietet.



Vor allem Vertretende aus Israel kritisieren das. Sie sagen: Das Gesetz könne missbraucht werden, jede Mittäterschaft von Polinnen und Polen an NS-Verbrechen zu leugnen.



Netflix kündigte an, die Beschwerde aus Polen zu prüfen.