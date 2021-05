In China gibt es Empörung in sozialen Medien, weil die Behörden die Spezialfolge der US-Kultserie "Friends" zensiert haben.

Vor der Ausstrahlung wurden die Auftritte von Stars wie Lady Gaga, Justin Bieber und der koreanischen Boyband BTS herausgeschnitten, weil die Kommunistische Partei sie kritisch sieht. Lady Gaga darf zum Beispiel in China nicht auftreten, weil sie sich mit dem im Exil lebenden Dalai Lama getroffen hat. Die Spezialfolge "Friends: The Reunion" war in China mehrere Minuten kürzer als die Original-Fassung, die der Sender HBO Max am Donnerstag in den USA ausgestrahlt hat. Die chinesischen Fans kritisieren, dass auch alle Bezüge zu Homosexualität gestrichen wurden.

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht. Die Stars der Sitcom waren für ein einmaliges Wiedersehen der Charaktere wieder vor die Kamera getreten. Die Serie hat in China viele Fans und wird in manchen Schulen zum Englischlernen empfohlen.