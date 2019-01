Game of Thrones gehört zu den Serien, die am häufigsten illegal heruntergeladen werden - das freut die Macher.

HBO, der US-amerikanische Fernseh-Anbieter, der Game of Thrones produziert, tut kaum etwas dagegen. Und das ist eine kluge Strategie, schreiben Wirtschaftswissenschaftler aus den USA in einem Fachmagazin. Ihre Untersuchung zeigt nämlich, dass ein bisschen Internetpiraterie helfen kann - und zwar sowohl dem Produzenten der Serie als auch den Sendern, die sie ausstrahlen - und am Ende auch uns Verbrauchern.

Durch die Raubkopien entsteht eine Art Preis-Wettbewerb in einem Markt, in dem sonst Serien-Produzent und Sender ein Monopol haben. Und dieser Wettbewerb führt dazu, dass weder Produzent noch Sender versuchen, mit einem hohen Aufschlag ihre Gewinnspanne zu erhöhen. Für uns Verbraucher bedeutet das am Ende, dass wir die Serie zu einem besseren Preis bekommen.

Aus wirtschaftlicher Sicht bringt es laut den Forschern deshalb nichts, um jeden Preis gegen Raubkopien vorzugehen. Völlig frei laufen lassen sollte man sie aber auch nicht: Da leiden alle drunter.