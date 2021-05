"Game of Thrones" hat nicht nur ein Millionenpublikum erreicht, sondern wir können auch viel aus der Serie lernen.

Das sagen Forschende aus verschiedenen Fachrichtungen. Zum Beispiel über Politik und Machtstrukturen an mittelalterlichen Herrscherhöfen. Die entsprechen in Game of Thrones laut den Fachleuten nämlich recht genau der historischen Realität. Außerdem erinnere der Kampf um den Thron an die englischen Rosenkriege im 15. Jahrhundert – auch damals kämpften zwei Adelshäuser um die Vorherrschaft.

Die Serie erkläre in Ansätzen auch, wie internationale Politik funktioniert. Mit den verschiedenen dargestellten Religionen könne sie für mehr Verständnis für religiöse Vielfalt sorgen. Nicht zuletzt regen die widersprüchlichen Charaktere in Game of Thrones zum Nachdenken über vermeintlich einfache Lösungen an.

Ihre Forschungsergebnisse haben die Fachleute auf einer Online-Tagung vorgestellt.