Verspätet, überfüllt oder ganz ausgefallen.

Auch in Paris sind Probleme bei S- und U-Bahnen an der Tagesordnung. Letztes Jahr war die Situation bei der Metro aber besonders schlimm. So schlimm, dass Pendlerinnen und Pendler jetzt einen Teil des Geldes zurückbekommen. Insgesamt werden 60 Millionen Euro an Abo-Kosten erstattet.

Die Behörden in Paris sagen, dass der Nahverkehr zwischen September und Dezember deutlich schlechter war als sonst. Das lag demnach am Personalmangel und an Streiks. Oft mussten die Bahnen auch langsamer fahren, weil sie so überfüllt waren - wenn sie überhaupt kamen.

Laut französischen Medien handelt es sich bei der Rückerstattung nicht einfach um eine nette Geste der Bahn. In Verträgen ist geregelt, dass die Verkehrsunternehmen Strafe zahlen müssen, wenn sie ihre Ziele deutlich verfehlt haben.