Sevilla will in Zukunft Eintritt für die bekannte Plaza de España verlangen.

Der Bürgermeister der südspanischen Metropole hat eine Absperrung für den Platz angekündigt. Reisende sollen eine Gebühr zahlen, um reinzukommen. Das Geld will Sevillas Bürgermeister in die Instandhaltung und Sicherheit der Plaza de España stecken. Für alle, die in der Stadt wohnen, und die, die dort geboren wurden, soll der Platz kostenlos bleiben.

Wie hoch die Gebühr sein soll und für wann sie geplant ist, sagte der konservative Politiker nicht. Aber im Stadtrat von Sevilla sorgen die Pläne schon für Kritik. Eine spanische Zeitung zitiert einen linken Politiker, der das Ganze für einen Scherz hält. Eine Übernachtungssteuer für Touris sei sinnvoller, als Eintritt für die Plaza de España zu verlangen. Die linke Zentralregierung in Madrid kündigte an, die Pläne zu verhindern.

Die Plaza de España ist einer der bekanntesten Plätze in Sevilla. Sie wurde vor fast hundert Jahren gebaut.