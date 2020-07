Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Uniklinik San Raffaele in Mailand. Sie haben mehr als 3000 Männer befragt, die sich in den letzten zehn Jahren dort wegen Sex-Problemen behandeln ließen. Problem Nummer 1 sind auch heute immer noch Erektionsstörungen - aber dieses Thema geht laut den Forschenden in den Gesprächen mit dem Arzt zurück. Stattdessen wird viel öfter als früher über andere Probleme gesprochen: Keine Lust auf Sex und gekrümmte Penisse (Peyronie).

Die Forschenden sagen, dass mittlerweile auch jüngere Männer medizinischen Rat suchen und dass die sich trauen, auch über andere Probleme zu sprechen. Es hätten sich also nicht die Probleme geändert, sondern das, worüber Männer mit ihren Ärzten und Ärztinnen sprechen.