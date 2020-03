Mit intimen Bildern erpresst werden - das betrifft in Australien möglicherweise mehr Männer als Frauen.

Die australische Agentur für Internetsicherheit hat laut der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, dass laut letzten Zahlen sieben von zehn registrierten Opfern solcher sexueller Expressung Männer waren. Mehr als die Hälfte von ihnen sind demnach zwischen 18 und 24 Jahre alt. Ein Bericht dazu ist noch nicht veröffentlicht.

Laut Reuters meldet die Behörde, dass vor allem männliche Studenten aus dem Ausland betroffen waren, die neu in Australien waren und Freundschaften gesucht haben. Viele landeten auf Social-Media- oder Dating-Seiten, wo sie von Fremden überredet wurden, intime Bilder von sich zu teilen oder in Video-Telefonaten sexy zu posieren. Danach wurden sie mit den Bildern und Videos dann von kriminellen Banden erpresst. Die australische Behörde vermutet wohl, dass die Banden ihren Sitz unter anderem in den Philippinen haben.

Üblicherweise zielt Sex-Erpressung auf Frauen und Mädchen ab. Rechtlich ist es meist schwer, sich dagegen zu wehren. In Australien gibt es aber seit einer Weile ein Gesetz, das es verbietet, intime Bilder ohne Zustimmung zu teilen oder zu veröffentlichen.